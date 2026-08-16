Расинг і Вільярреал розписали бойову нічию у 1 турі Ла Ліги
У неділю, 16 серпня, заплановані два матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.
У першому поєдинку ігрового дня Расинг та Вільярреал не визначили сильнішого, але подарували уболівальникам результативну гру. "Жовтій субмарині" ще до перерви вдалося відігратися із рахунку 2:0.
Також 16 серпня у лобовому поєдинку зустрічаються Еспаньйол і Леванте.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
1 тур, 16 серпня
Расинг – Вільярреал 2:2 (2:2)
Голи: 1:0 – 21 Мартін (п), 2:0 – 34 Мартінес, 2:1 – 45 Гує, 2:2 – 45+1 Пепе
Еспаньйол – Леванте (20:00) Матч триває
Напередодні відбулися ще дві зустрічі першого туру іспанської першості.
Нагадаємо, що матч між Сельтою Віго та Осасуною, який мав розпочати Ла Лігу сезону-2026/27, був перенесений через спалах грибка на стадіоні господарів "Балаїдос".