Реал може активувати клаусулу зірки Атлетика Більбао

Мадридський Реал зацікавлений у підписанні вінгера Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, Реал готовий актувувати клаусулу в контракті Вільямса. Вона становить 58 мільйонів євро.

Підписання Вільямса – частина плану керівництва Реала зі збільшення кількості іспанців у команді. В рамках цього плану вже підписаний центральний захисник Борнмута Дін Гюйсен. Також мадридці близькі до підписання Альваро Каррераса з Бенфіки.

У березні повідомлялося про інтерес до Ніко Вільямса з боку Арсенала. У поточному сезоні на рахунку 22-вінгера збірної Іспанії 11 голів і 7 асистів у 44 матчах за Атлетик у всіх турнірах. Контракт гравця діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 70 мільйонів євро.