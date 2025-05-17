Реал за 50 млн євро підпише захисника Бенфіки

Мадридський Реал готується до змін після приходу нового головного тренера Хабі Алонсо наприкінці сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Вершкові" домовились про перехід лівого захисника Бенфіки Альваро Каррераса. Оборонець підпише угоду до літа 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо окреслив гравців, яких необхідно підписати напередодні клубного чемпіонату світу – серед них було прізвище гравця Бенфіки.

Каррерас є вихованцем Манчестер Юнайтед. Влітку минулого року "орли" викупили його за 6 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 4 голи та 5 асистів у 48 матчах.

Напередодні Реал підписав центрального захисника Борнмута та збірної Іспанії Діна Гюйсена.