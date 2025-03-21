Арсенал близький до підписання лідера Атлетика Більбао

Вінгер Атлетика Більбао Ніко Вільямс може стати гравцем Арсеналу.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За даними джерела, зараз лондонський клуб є головним претендентом на підписання талановитого гравця. Серед конкурентів також мюнхенська Баварія.

✅ FC Bayern are interested in a Transfer of Nico Williams (22, Athletic Bilbao) in Summer

❇️ Also @Arsenal London are in contact with the Management of Williams

❇️ Williams has a release clause in his contract. The amount should be between €60 Mio and €80 Mio@BILD_Sport… pic.twitter.com/64s875YssR — Christian Falk (@cfbayern) March 14, 2025

У поточному сезоні Вільямс зіграв 37 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і записав на свій рахунок 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал збирається почати переговори з вінгером Букайо Сака про продовження контракту.