Арсенал близький до підписання лідера Атлетика Більбао
Ніко Вільямс
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Вінгер Атлетика Більбао Ніко Вільямс може стати гравцем Арсеналу.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
За даними джерела, зараз лондонський клуб є головним претендентом на підписання талановитого гравця. Серед конкурентів також мюнхенська Баварія.
У поточному сезоні Вільямс зіграв 37 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і записав на свій рахунок 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Арсенал збирається почати переговори з вінгером Букайо Сака про продовження контракту.