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Арсенал близький до підписання лідера Атлетика Більбао

Олексій Мурзак — 21 березня 2025, 18:53
Арсенал близький до підписання лідера Атлетика Більбао
Ніко Вільямс
Getty Images

Вінгер Атлетика Більбао Ніко Вільямс може стати гравцем Арсеналу.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За даними джерела, зараз лондонський клуб є головним претендентом на підписання талановитого гравця. Серед конкурентів також мюнхенська Баварія.

У поточному сезоні Вільямс зіграв 37 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів і записав на свій рахунок 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал збирається почати переговори з вінгером Букайо Сака про продовження контракту.

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