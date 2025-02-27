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Один з основних хавбеків Реала пропустить тривалий час через травму

Олексій Погорелов — 27 лютого 2025, 15:45
Дані Себальйос, хавбек Реал Мадрид
Дані Себальйос
Instagram Дані Себальйоса

Головний тренер Реала Карло Анчелотті найближчі два місяці буде вимушений обходитися без послуг Дані Себальйоса, оскільки хавбек травмувався.

Про це повідомляє сайт королівського клубу.

За інформацією джерела, у Себальйоса діагностували травму напівперетинчастого м'яза лівої ноги із залученням сухожилля. Очікується, що на відновлення у футболіста піде до двох місяців.

Під час доданого часу першого півфінального матчу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдад (1:0) 28-річний півзахисник опинився на газоні після боротьби за м'яч.

Себальйос виглядав помітно схвильованим, покидаючи поле, в той час як мадридці догравали поєдинок у меншості, бо Анчелотті на той момент вже провів п'ять замін.

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Окрім кількох матчів Ла Ліги, Себальйос пропустить обидва матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико.

Варто зазначити, що в цьому сезоні Дані Себальйос був постійним гравцем команди Анчелотті, зігравши 30 матчів (16 у старті). У всіх змаганнях він двічі забив та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, що Андрій Лунін став головним героєм зустрічі з Сосьєдадом, за що український голкіпер отримав найвищу оцінку серед усіх учасників поєдинку.

Кубок Іспанії Реал Мадрид Себальйос

Себальйос

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