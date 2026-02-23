Реал щонайменше на місяць втратив хавбека

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос пропустить щонайменше один місяць через травму.

Про це повідомляє Мігель Анхель Діас.

За його інформацією, у Себальйоса діагностували травму литкового м'яза правої ноги. За прогнозами лікарів, відновлення займе щонайменше один місяць. 29-річний хавбек зможе повернутися в гру лише після березневої паузи на матчі національних збірних.

У поточному сезоні Себальйос взяв участь у 22 матчах Реала в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт із мадридським клубом діє до літа 2027 року, трансферна вартість півзахисника оцінюється в 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого літа Себальйос хотів покинути Реал і перейти в Марсель.