Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реал Сосьєдад – Реал Мадрид

Голкіпер Реала Андрій Лунін став головним героєм своєї команди в першому півфінальному матчі Кубку Іспанії проти Сосьєдада.

Це була вже дев'ята гра цього сезону, в якій 26-річний українець вийшов у стартовому складі "бланкос". У поєдинку з басками саме виступ Андрія допоміг мадридському клубу здобути перемогу за рахунком 1:0.

За свою надійну гру, яка не дозволила супернику відзначитися голом, Лунін отримав від SofaScore оцінку 8,9, що стало найкращим показником серед усіх учасників матчу. Другу найвищу оцінку отримав одноклубник воротаря збірної України Джуд Беллінгем (8,1).

За 90 хвилин ігрового часу Андрій Лунін зробив 6 сейвів, 5 з яких були після ударів з меж штрафного майданчика. Українець 52 рази торкався м'яча, віддав 33 з 39 передач (85%) та виконав 5 точних переведень м'яча з 11.

У попередніх 8 поєдинках Лунін пропустив 12 голів та тричи відстояв на "нуль". Цього сезону він взяв участь у всіх чотирьох матчах Кубку Іспанії.

Нагадаємо, що земляк Андрія Луніна Віталій Миколенко відзначився асистом, який врятував Евертон від поразки Брентфорду Єгора Ярмолюка.