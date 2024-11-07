Загроза вразливого захисту та особливий статус Ярмоленка. 4 інтриги матчу Динамо – Ференцварош

Київське Динамо протистоятиме угорському Ференцварошу в межах 4 туру основного раунду Ліги Європи. Поєдинок відбудеться 7 листопада, початок зустрічі – о 22:00.

Чемпіон продовжує тримати руку на пульсі найважливіших матчів за участі українських клубів та виділяє найважливіше перед грою, яка за деяких обставин може виявитися доленосною для команди Олександра Шовковського. Що треба знати у турнірному вимірі становища Динамо в другому за рангом єврокубку? Які кадрові особливості в таборі команди варто враховувати перед стартовим свистком? Яка лінія колективу виглядає найбільш вразливою, та на що варто звернути увагу в контексті кондицій ігрового та ментального лідера київського клубу? Про це та інше – в нашому матеріалі.

Чи підтримають кияни почин Шахтаря?

Перемога Шахтаря над швейцарським Янг Бойз стала першою вікторією українського клубу в основному раунді єврокубків сезону-2024/25. Зважаючи на ситуацію, в якій опинилося Динамо, столичний клуб так само може подарувати своїм уболівальникам і всій країні результат, якого від "біло-синіх" очікують з першого туру участі в другому за рангом єврокубку.

ФК Динамо

Крім того, ситуація Динамо схожа і з турнірним становищем команди Маріно Пушича напередодні протистояння з "хлопчиками". Втім, у випадку, якщо кияни не зможуть взяти 3 очки в сутичці з колишнім клубом Сергія Реброва, шанси "біло-синіх" на єврокубкову весну не зникнуть. Після Ференцвароша київський клуб зустрінеться з чеською Вікторією, представником Іспанії Сосьєдадом, турецьким Галатасараєм та латвійською Ригою. Неважко прикинути, що на залікові бали в зустрічах із колективами, які не представляють провідні першості Європи, Динамо претендувати буде.

Якою буде ротація складу від Шовковського?

Наставник Динамо вміє дивувати. Але вже привчив до того, що кадрові перестановки в складі – справа звична. З огляду на перебіг подій у грі з Шахтарем, його рішення щодо формування складу в матчі з Ромою досі виглядає неоднозначним. В останньому поєдинку з Інгульцем Шовковський надав перевагу складу, який можна вважати наближеним до основного підбору виконавців. Тоді як у попередній грі з Ворсклою стартова 11-ка "біло-синіх" була змінена ледь не по максимуму.

ФК Динамо

До яких же замін може вдатися Шовковський у матчі, який за своєю цінністю виглядає ледь не вирішальним у питанні майбутнього команди в Лізі Європи? В першу чергу, мова про можливу появу Костянтина Вівчаренка та Едуардо Герреро як можливі альтернативи одноклубникам на окремих ділянках поля. Крім того, гравцями "обойми" залишаються Микола Михайленко й Валентин Рубчинський.

На якому етапі матчу на поле вийде Ярмоленко?

Андрій Ярмоленко не отримав виклику до лав національної збірної, проте встиг повноцінно повернутися у гру напередодні виступу у єврокубках, коли вийшов на заміну в зустрічі з Інгульцем. Втім, у матчі з угорським опонентом не варто виключати появи вінгера збірної України у більш звичному для ньому ранзі – футболіста стартового складу.

ФК Динамо

Справа в тім, що за відсутності віцекапітана жоден із його конкурентів по позиції гідної футболіста стартового складу команди гри не продемонстрував. Найкращий футбол Олександра Караваєва продовжує запалюватися на полі хіба що сплесками, Назар Волошин розгубив упевненість в собі, а Максим Брагару поки явно не має ні достатньо високого рівня взаєморозуміння з партнерами, ні відповідної виконавської майстерності. Звісно, Ярмоленко вже не готовий "вивозити" 90 хвилин навіть мінімально інтенсивного футболу, однак наявний багаж навичок та умінь дозволяє створювати гостроту біля воріт суперників на окремих ігрових відтинках і в 35 років. Тож враховуючи, що наразі Ярмоленко залишається найбільш висококласним вінгером команди, вірогідність появи клубної легенди з перших хвилин доволі висока.

Як тренерський штаб змінить ситуацію з кількістю пропущених м'ячів?

Тільки за останні 7 матчів Динамо пропустило 9 разів – по 1 голу в 6 зустрічах, та по 2 м'ячі в 2 іграх. Навіть побіжного аналізу та вивчення переліку суперників достатньо для того, щоб зробити однозначний висновок – "біло-сині" мають проблеми з захистом власних володінь без прив'язки до імені суперника та рівня майстерності його виконавців.

ФК Динамо

Ситуація ускладнюється майже доконаним фактом відсутності альтернативи нині основній парі центральних захисників Біловар-Михавко. Травми Дениса Попова та Браяна Себальйоса, а також, вірогідно, незадовільний стан Максима Дячука після того ж таки пошкодження на початку сезону, не просто звужують – роблять вибір Шовковського мертвонародженим. Зважаючи, що на двох Крістіану й Тарасу 42 роки, сподіватися на ефективність дій і надійність футболістів на важливому плацдарму на рівні єврокубків важкувато.