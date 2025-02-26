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Саудівська Аравія готова зробити Вінісіуса найдорожчим гравцем в історії футболу

Олексій Погорелов — 26 лютого 2025, 23:10
Вінісіус Жуніор, вінгер Реала
Вінісіус Жуніор

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор може стати володарем статусу найдорожчого гравця в історії футболу, якщо погодиться на переїзд до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 24-річному бразильцю запропонують перейти наступного літа до одного з клубів Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF), який готовий викласти за футболіста 200 мільйонів фунтів (майже 242 мільйони євро).

Цей трансфер може стати найдорожчим в історії. Наразі рекорд належить ПСЖ, який влітку 2017 року заплатив Барселоні за Неймара 222 мільйони євро.

Повідомляється, що Реал не хоче втрачати гравця. Але влітку в нього залишиться два роки за чинним контрактом, через що його вартість почне поступово знижатися.

Але при цьому сторони досі не домовилися про нову угоду. Цим і має намір скористатися PIF, який хоче отримати від Вінісіуса "зелене світло" на перехід.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нинішню ситуацію з контрактом Вінісіуса Жуніора.

Також варто нагадати, що нещодавно бразилець став мажоритарним акціонером португальського клубу.

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