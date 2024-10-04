Захисник Динамо завершує відновлення після травми
Захисник київського Динамо Браян Себальйос завершує відновлення після травми, якої він зазнав наприкінці вересня в матчі 1 туру Ліги Європи з римським Лаціо.
Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
За інформацією видання, матч чемпіонату України з криворізьким Кривбасом, який відбудеться 6 жовтня, 23-річний колумбієць пропустить, проте в період паузи, пов’язаної з матчами збірних, повернеться до тренувального процесу.
Таким чином, повернення захисника очікується в матчі 11 туру Прем'єр-ліги України Оболонь – Динамо, який відбудеться 19 жовтня.
Нагадаємо, напередодні "біло-сині" поступилися німецькому Гоффенгайму у другому турі Ліги Європи.
Наступний матч у Лізі Європи Динамо проведе 24 жовтня проти італійської Роми, за яку грає український форвард Артем Довбик.