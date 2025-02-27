Надійна гра Луніна допомогла Реалу обіграти Сосьєдад у півфіналі Кубку Іспанії

У середу, 26 лютого, в Сан-Себастьяні пройшов перший матч півфінального протистояння Кубку Іспанії, у якому сосьєдадський Реал приймав мадридський.

За відсутності Тібо Куртуа в заявці на цю гру місце в старті посів Андрій Лунін, який став причиною того, що його команда перемогла з рахунком 1:0.

Рахунок матчу було відкрито на 19-й хвилині, коли Джуд Беллінгем асистував юному Ендріку. І перевага в рахунку призвела до того, що український воротар потім з разу в раз мав вступати у гру.

Проте так тривало не всі 90 хвилин. В останній треті матчу баски перестали турбувати Луніна, забувши про удари в площину воріт. Гості в свою чергу також не змогли забити більше. Як підсумок – мінімальна перемога "вершкових" 1:0.

Кубок Іспанії з футболу-2024/25

Півфінал, перший матч, 26 лютого

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 19 Ендрік.

Реал Сосьєдад: Реміро – Арамбуру, Субельдія, Агерд (77 Елустондо), Муньйос (84 Муньйос) – Сучич (64 Марін), Субіменді, Мендес – Кубо, Оярсабаль (77 Оскарссон), Барренечеа (64 Бекер).

Реал Мадрид: Лунін – Асенсіо (46 Лукас), Чуамені, Рюдігер, Гарсія – Гюлер (84 Родріго), Камавінга (88 Менді), Себальйос, Беллінгем – Ендрік (72 Алаба), Вінісіус (84 Діас).

Попередження: Асенсіо, Лукас.

Нагадаємо, що паралельно із цим матчей проходив поєдинок 1/4 фіналу Кубку Італії, в якому Емполі Віктора Коваленка гостював у Ювентуса.