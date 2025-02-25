Разом із Мессі: колишній легіонер Динамо потрапив у символічну збірну туру МЛС
Колишній захисник київського Динамо, а нині гравець Нью-Інгленда, Браян Себальйос потрапив у символічну збірну першого туру МЛС.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Його команда розписала нульову нічию з Нашвіллом, а Себальос став одним з найкращих гравців своєї команди. Також в символічну збірну потрапив зірковий футболіст Інтера Маямі Ліонель Мессі.
Символічна збірна 1 туру МЛС
Зак Штеффен (Колорадо), Браян Себальос (Нью-Інгланд), Майлз Робінсон (Цинциннаті), Родрігес (Сан-Хосе) - Дієго Россі (Коламбус), Браян Гутьєррес (Чикаго), Борис Еноу (Ді Сі Юнайтед), Джейден Нельсон (Ванкувер), Андерс Драйер (Сан-Дієго), Еммануель Латте Лат (Атланта), Ліонель Мессі (Інтер Маямі).
Тренер: Майкі Варас (Сан-Дієго)
Нагадаємо, колумбійський півзахисник Браян Себальос залишив Динамо 13 грудня. 23-річний захисник провів у команді пів року, відіграв 4 матчів та відзначився одним голом.