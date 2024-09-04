Реал має намір підписати лідера Манчестер Сіті наступного сезону

Мадридський Реал планує підписати півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє видання AS.

"Вершкові" визначили 28-річного хавбека, як головну трансферну ціль на наступний сезон. Головний тренер Реала Карло Анчелотті та президент клубу Флорентіно Перес мають намір підсилити склад іспанцем.

Також можливе підписання Родрі підтримують лідери роздягальні. Нагадаємо, що гравець перейшов до Манчестер Сіті з Атлетико за 80 млн євро. У попередньому сезоні він відіграв за "містян" 50 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 14 асистів, допомігши підопічним Жузепа Гвардіоли виграти Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та АПЛ.

Також 28-річний півзахисник виграв з Іспанією чемпіонат Європи-2024, обігравши у фіналі Англію. Варто зазначити, що іспанець отримав нагороду кращого гравця континентальної першості, а також очолив рейтинг фаворитів на престижну нагороду "Золотий м'яч".