Я грав у найбільшому клубі світу: Модрич порівняв Мілан із Реалом

Хорватський півзахисник Лука Модрич підбив підсумки свого дебютного сезону у футболці італійського Мілана.

Його цитує Milan News.it.

Легендарний футболіст позитивно відзначив свій перший рік перебування в Італії, де він відчув любов із першого дня і всюди, де тільки не знаходився.

"Я грав у найбільшому клубі світу – Реалі, але моє відчуття таке, що Мілан перебуває на тому ж рівні. Ті, хто говорить про Мілан, роблять це інакше, ніж про інші клуби. І коли ти сюди приїжджаєш, розумієш чому: це один із найважливіших клубів світу – його великими роблять люди, які тут працюють, і вболівальники. Я зрозумів, чому Мілан такий великий. У мене є відчуття, ніби я тут уже багато років, і це змушує мене віддавати всього себе. Це прекрасно – відчути такі емоції", – заявив Лука.

Хорват додав, що любов уболівальників є найважливішою для нього річчю, яка дозволяє легко ухвалювати інші рішення. Модрич запевнив, що якщо футболіст відчуває таку прихильність фанів, то з'являється додаткове бажання продовжувати кар'єру у клубі.

40-річний досвідчений гравець центру поля виступає за "россонері" з літа 2025-го. Відтоді провів у футболці Мілана 37 ігор (2 голи та 3 асисти).

Нагадаємо, що 23 липня 2026 року італійський гранд оголосив про продовження угоди з Лукою до 30 червня 2027-го.

Раніше Модрич розповів, яку ціль ставить перед собою на новий сезон-2026/27 у футболці Мілана.