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Гранд АПЛ зацікавився бразильським нападником Реала

Софія Кулай — 21 серпня 2026, 10:37
Гранд АПЛ зацікавився бразильським нападником Реала
Ендрік
Getty Images

Нападник мадридського Реала Ендрік привернув увагу англійського Ліверпуля.

Про це повідомляє ESPN.

Наразі мова не йде про якусь офіційну пропозицію щодо потенційного трансферу 20-річного бразильця.

Водночас молодий футболіст прагне закріпитися у складі "Королівського клубу", з яким у нього контракт до кінця червня 2030-го. А головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью розраховує на Ендріка.

Реал вже відхилив дві пропозиції щодо оренди бразильського форварда від Роми та Астон Вілли. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Другу частину минулого сезону-2025/26  Ендрік провів в оренді у французькому Ліоні (21 матч: 8 голів і 8 асистів). А от за мадридців 20-річний нападник виступає з липня 2024-го, провівши за "Королівський клуб" вже 40 ігор (7 м'ячів та 1 гольова передача).

Раніше Моурінью пояснив, чому іспанський опорний півзахисник Родрі не переїхав до Мадрида.

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