Гранд АПЛ зацікавився бразильським нападником Реала

Нападник мадридського Реала Ендрік привернув увагу англійського Ліверпуля.

Про це повідомляє ESPN.

Наразі мова не йде про якусь офіційну пропозицію щодо потенційного трансферу 20-річного бразильця.

Водночас молодий футболіст прагне закріпитися у складі "Королівського клубу", з яким у нього контракт до кінця червня 2030-го. А головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью розраховує на Ендріка.

Реал вже відхилив дві пропозиції щодо оренди бразильського форварда від Роми та Астон Вілли. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Другу частину минулого сезону-2025/26 Ендрік провів в оренді у французькому Ліоні (21 матч: 8 голів і 8 асистів). А от за мадридців 20-річний нападник виступає з липня 2024-го, провівши за "Королівський клуб" вже 40 ігор (7 м'ячів та 1 гольова передача).

Раніше Моурінью пояснив, чому іспанський опорний півзахисник Родрі не переїхав до Мадрида.