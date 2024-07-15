Родрі — фаворит на Золотий м'яч за версією Goal
Півзахисник збірної Іспанії Родрі очолив рейтинг фаворитів на престижну нагороду "Золотий м'яч" у 2024 році за версією Goal.
Список був опублікований на сайті авторитетного видання.
У трійку потрапили два гравці мадридського Реала — Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем, які в цьому сезоні стали переможцями Ла Ліги та Ліги чемпіонів.
Топ-20 претендентів на Золотий м'яч-2024 за версією Goal
- Родрі (Манчестер Сіті)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Даніель Карвахаль (Реал)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Тоні Кроос (Реал, завершив кар'єру)
- Кіліан Мбаппе (Реал, у сезоні-2023/24 грав за ПСЖ)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)
- Ніко Вільямс (Атлетік)
- Флоріан Віртц (Баєр)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Ерлінг Голланд (Манчестер Сіті)
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
- Альваро Мората (Атлетіко)
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
- Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)
- Дані Ольмо (РБ Лейпциг)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Родріго (Реал).
Зазначимо, що "Золотий м'яч" — це щорічна нагорода найкращому гравцю світу від журналу France Football. ЗМ вважається найпрестижнішим призом на індивідуальному рівні.
Напередодні Родрі висловився про свої шанси на нагороду. Варто додати, що у 2023 році іспанець посів 5 місце, залишивши попереду Кевіна де Брейне, Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голланда та Ліонеля Мессі (переможець).