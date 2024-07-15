Родрі — фаворит на Золотий м'яч за версією Goal

Півзахисник збірної Іспанії Родрі очолив рейтинг фаворитів на престижну нагороду "Золотий м'яч" у 2024 році за версією Goal.

Список був опублікований на сайті авторитетного видання.

У трійку потрапили два гравці мадридського Реала — Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем, які в цьому сезоні стали переможцями Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Топ-20 претендентів на Золотий м'яч-2024 за версією Goal

Родрі (Манчестер Сіті) Вінісіус Жуніор (Реал) Джуд Беллінгем (Реал) Даніель Карвахаль (Реал) Лаутаро Мартінес (Інтер) Тоні Кроос (Реал, завершив кар'єру) Кіліан Мбаппе (Реал, у сезоні-2023/24 грав за ПСЖ) Гаррі Кейн (Баварія) Філ Фоден (Манчестер Сіті) Ніко Вільямс (Атлетік) Флоріан Віртц (Баєр) Ламін Ямаль (Барселона) Ерлінг Голланд (Манчестер Сіті) Еміліано Мартінес (Астон Вілла) Альваро Мората (Атлетіко) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) Дані Ольмо (РБ Лейпциг) Букайо Сака (Арсенал) Родріго (Реал).

Зазначимо, що "Золотий м'яч" — це щорічна нагорода найкращому гравцю світу від журналу France Football. ЗМ вважається найпрестижнішим призом на індивідуальному рівні.

Напередодні Родрі висловився про свої шанси на нагороду. Варто додати, що у 2023 році іспанець посів 5 місце, залишивши попереду Кевіна де Брейне, Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голланда та Ліонеля Мессі (переможець).