Не тільки Забарний: Мілан розглядає можливість підписання Луніна

Український голкіпер Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів Мілана.

Про це повідомляє Spaziomilan.

За інформацією джерела, італійський клуб продовжує працювати над продовженням контракту з першим номером команди Майком Меньяном, який закінчується влітку 2026 року, але сторони поки що ніяк не можуть домовитися.

Враховуючи складні переговори, міланський клуб вирішив перестрахуватися та став складати список голкіперів, які б могли стати потенційною заміною французу.

Наразі у списку два футболісти – 23-річний француз Лукас Шевальє, а також Андрій Лунін.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.

Також ЗМІ інформували, що Мілан також розглядає підписання українського захисника Борнмута Іллі Забарного.