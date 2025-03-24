Турецький гранд спробує підписати Луніна: конкуруватиме з іменитими клубами

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін зацікавив Галатасарай.

Про це повідомляє Sporx.

За інформацією видання, стамбульський клуб сподівається скористатися тим, що Лунін хоче отримувати більше ігрової практики, тому є відкритим для пропозицій.

Зазначається, що на таке рішення також вплинуло те, що турецький гранд шукає заміну уругвайцю Фернандо Муслері, який виступає за команду із 2011 року. Контракт багаторічного першого номера команди спливає влітку і продовжений не буде.

Керівництво готове виділити значну частину трансферного бюджету на цю угоду, хоча переговори обіцяють бути непростими, оскільки інтерес до українського голкіпера також проявляють Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Баварія.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив англійський Манчестер Юнайтед. Водночас зазначалося, що потенційний відхід українця буде залежати від двох факторів – якщо він сам попросить про продаж та якщо Юнайтед зможе заплатити 20 млн євро.