Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шанс для Луніна: Куртуа не зіграє у матчі з Леганесом

Олександр Булава — 28 березня 2025, 17:47
Шанс для Луніна: Куртуа не зіграє у матчі з Леганесом
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
Getty Images

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа не потрапив до заявки команди на матч 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За даними Марса, тренерський штаб "королівського клубу" не хоче ризикувати бельгійським воротарем Тібо Куртуа, який перебуває лише у процесі відновлення від перенавантаження м'язів.

З великою ймовірністю місце у воротах займе українець Андрій Лунін.

Матч з Леганесом відбудеться у суботу, 28 березня. Початок – о 22:00.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

Український євровікенд: Циганков у Барселоні, Малиновський у Турині, Лунін в основі
Лунін отримав премію від Переса за Лігу чемпіонів
Лунін має шанс зіграти в матчі Реала проти Леганеса: відома причина
Реал встановив цінник на Луніна
Турецький гранд спробує підписати Луніна: конкуруватиме з іменитими клубами

Останні новини