Шанс для Луніна: Куртуа не зіграє у матчі з Леганесом

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа не потрапив до заявки команди на матч 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За даними Марса, тренерський штаб "королівського клубу" не хоче ризикувати бельгійським воротарем Тібо Куртуа, який перебуває лише у процесі відновлення від перенавантаження м'язів.

З великою ймовірністю місце у воротах займе українець Андрій Лунін.

Матч з Леганесом відбудеться у суботу, 28 березня. Початок – о 22:00.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.