Шанс для Луніна: Куртуа не зіграє у матчі з Леганесом
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
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Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа не потрапив до заявки команди на матч 29-го туру Ла Ліги проти Леганеса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За даними Марса, тренерський штаб "королівського клубу" не хоче ризикувати бельгійським воротарем Тібо Куртуа, який перебуває лише у процесі відновлення від перенавантаження м'язів.
З великою ймовірністю місце у воротах займе українець Андрій Лунін.
Матч з Леганесом відбудеться у суботу, 28 березня. Початок – о 22:00.
У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".
Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.