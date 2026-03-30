Реал хоче зберегти ключового захисника, яким цікавиться Ювентус

Софія Кулай — 30 березня 2026, 09:24
Антоніо Рюдігер
instagram.com/toniruediger

Мадридський Реал готовий розпочати перемовини щодо пролонгації співпраці з центральним захисником Антоніо Рюдігером.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинний контракт німецького оборонця з "Королівським клубом" розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. Однак у Мадриді хочуть зберегти Рюдігера до 2027 року.

Водночас інші клуби спробують підписати 33-річного центрбека, якщо "вершковим" не вдасться вдарити по руках із Антоніо.

Цікаво, що наставник іспанського гранда Альваро Арбелоа хоче зберегти Рюдігера ще бодай на один сезон.

Нагадаємо, що німець виступає за Реал із літа 2022-го. Відтоді провів за "вершкових" 173 поєдинки (8 м'ячів і 4 результативні передачі). У цьому сезоні досвідчений оборонець вже взяв участь у 18 матчах за команду Ла Ліги, у яких відзначився одним голом.

Раніше повідомлялось, що захисник мадридців потрапив під приціл англійського Тоттенгема, який бачить у ньому заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський оборонець прагне покинути "шпор". Також Рюдігером цікавиться туринський Ювентус.

