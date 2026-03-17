Рюдігер – про можливе продовження контракту з Реалом: Зараз не час про це думати

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер висловився про можливе продовження контракту з іспанським грандом.

Його слова наводить сайт "вершкових".

Німецький оборонець не поспішає сідати за круглий стіл із представниками "Королівського клубу", аби обговорити своє майбутнє у команді. Водночас Рюдігер впевнений, що він та Реал дійдуть згоди у цьому питанні.

"Для мене найважливіше – бути здоровим. Як я вже казав, я почуваюся добре. Що стосується решти, я впевнений, що ми дійдемо згоди. Зараз не час про це думати. Мені тут дуже комфортно. Я відчуваю повагу від людей і дуже це ціную. Але, як я щойно сказав, іноді ти керуєшся не лише емоційною стороною. Я також маю думати про те, що я в хорошій формі, добре почуваюся і маю виконувати свою роботу. І мені це подобається. Я закоханий у Реал, – розповів Антоніо.

Чинний контракт 33-річного футболіста розрахований до кінця поточного сезону-2025/26, у якому Рюдігер вже взяв участь у 16-ти іграх (1 гол). Портал Transfermarkt оцінює вартість німця у 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, що досвідчений захисник виступає за мадридський клуб із літа 2022-го. Відтоді провів за "вершкових" 172 поєдинки (8 м'ячів і 4 результативні передачі).

