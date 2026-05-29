Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хетафе викупив контракт 22-річного півзахисника Реала

Сергій Шаховець — 29 травня 2026, 16:43
Хетафе викупив контракт 22-річного півзахисника Реала
Маріо Мартін
Хетафе

Іспанський опорний хавбек Маріо Мартін став повноцінним гравцем Хетафе.

Про це повідомив офіційний сайт "синіх".

Хетафе активував опцію викупу 22-річного півзахисника, який належав мадридському Реалу. Футболіст підписав контракт із "синіми" до 30 червня 2030 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. За даними порталу Transfermarkt, Хетафе виплатив Реалу 3,5 млн євро.

Минулого літа Мартін приєднався до Хетафе на правах оренди та швидко став важливим гравцем команди. У сезоні-2025/26 Маріо провів 37 офіційних матчів у Ла Лізі та Кубку Іспанії, забивши 4 голи та віддавши 2 результативні передачі.

Загалом Мартін уже має 67 матчів у Ла Лізі та регулярно викликається до молодіжної збірної Іспанії U-21. Опорний півзахисник вважається одним із найперспективніших гравців країни. За основний склад "вершкових" Маріо зіграв 4 поєдинки.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал зацікавився захисником Ліверпуля Ібраїмом Конате.

Реал Мадрид Футбольні трансфери Хетафе

Хетафе

Вибив двері роздягальні і довів до сказу Хаві: Хосе Бордалас – король харамболу, який зламав Ла Лігу
Хетафе – Барселона. Де та коли дивитися матч 32 туру Ла Ліги
Хетафе – Барселона. Чи прогнозують букмекери сенсацію
В Іспанії арбітр вилучив гравця, який "випадково" помацав за геніталії суперника
Атлетико втратило основного голкіпера, який потрапив у символічну збірну Ліги чемпіонів

Останні новини