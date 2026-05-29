Хетафе викупив контракт 22-річного півзахисника Реала

Іспанський опорний хавбек Маріо Мартін став повноцінним гравцем Хетафе.

Про це повідомив офіційний сайт "синіх".

Хетафе активував опцію викупу 22-річного півзахисника, який належав мадридському Реалу. Футболіст підписав контракт із "синіми" до 30 червня 2030 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. За даними порталу Transfermarkt, Хетафе виплатив Реалу 3,5 млн євро.

Минулого літа Мартін приєднався до Хетафе на правах оренди та швидко став важливим гравцем команди. У сезоні-2025/26 Маріо провів 37 офіційних матчів у Ла Лізі та Кубку Іспанії, забивши 4 голи та віддавши 2 результативні передачі.

Загалом Мартін уже має 67 матчів у Ла Лізі та регулярно викликається до молодіжної збірної Іспанії U-21. Опорний півзахисник вважається одним із найперспективніших гравців країни. За основний склад "вершкових" Маріо зіграв 4 поєдинки.

