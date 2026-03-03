ЗМІ розкрили слова гравця Реала, за які він отримав пряму червону картку у матчі проти Хетафе

Матч 26 туру Ла Ліги Реал – Хетафе запам'ятався не лише сенсаційною перемогою гостей, а й вилученнями Франко Мастантуоно та Адріана Лізо у компенсований до поєдинку час.

Про це йдеться у новині AS.

Іспанське видання повідомило причину прямої червоної картки для 18-річного аргентинського легіонера Реала, який вийшов на поле лише на 69-й хвилині зустрічі.

За інформацією порталу, Мастантуоно висловлював своє невдоволення головному арбітру поєдинку та був вилучений з поля за слова: "Яка ганьба, яка, чорт забирай, ганьба". Цю фразу аргентинець повторив декілька разів та достроково закінчив для себе гру.

Ймовірно, що Франко пропустить два наступні матчі мадридського клубу у Ла Лізі. Мова йде про гру проти Сельти (6 березня) та Ельче (14 березня).

Відзначимо, що Мастантуоно виступає за Реал з літа 2025-го. Відтоді не зміг закріпити за собою місце в основі, провівши у футболці "вершкових" 26 ігор (3 голи та один асист). Його контракт із мадридцями розрахований до кінця червня 2031 року.

Для команди Альваро Арбелоа поразка від Хетафе стала другою поспіль у чемпіонаті Іспанії. Реал вже відпустив Барселону, яка є лідером сезону-2025/26, на 4 очки.

Після ганебного поєдинку уболівальники мадридського колективу вимагали відставки президента клубу Флорентіно Переса.