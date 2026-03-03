Куртуа вибачився перед фанами після поразки від Хетафе: гравці Реала проігнорували пресу
2 березня футболісти мадридського Реала проігнорували своїх уболівальників та місцеву пресу після поразки від Хетафе (0:1), зазнавши другого поспіль фіаско у поточному сезоні Ла Ліги-2025/26.
Після ганебного матчу лише бельгійський воротар "вершкових" Тібо Куртуа підійшов до фанатського сектору, аби подякувати їм за підтримку. Перший номер "Королівського клубу" попросив вибачення через результат команди.
Також футболісти Реала проігнорували спілкування з пресою після закінчення зустрічі.
Нагадаємо, що у попередньому турі Ла Ліги команда Альваро Арбелоа програла на виїзді Осасуні 2:1.
Після цих двох поразок Реал вже відпустив лідера сезону Барселону на 4 бали. В активі "блаугранас" 64 очки, тоді як у "вершкових" 60 набраних пунктів.
Наступний матч мадридського колективу відбудеться у п'ятницю, 6 березня, коли гостюватиме на полі Сельти. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).