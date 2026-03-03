Куртуа вибачився перед фанами після поразки від Хетафе: гравці Реала проігнорували пресу

2 березня футболісти мадридського Реала проігнорували своїх уболівальників та місцеву пресу після поразки від Хетафе (0:1), зазнавши другого поспіль фіаско у поточному сезоні Ла Ліги-2025/26.

Після ганебного матчу лише бельгійський воротар "вершкових" Тібо Куртуа підійшов до фанатського сектору, аби подякувати їм за підтримку. Перший номер "Королівського клубу" попросив вибачення через результат команди.

🚨 Thibaut Courtois is the ONLY Real Madrid player to go to Real Madrid fans after the game to thank them and apologize. @elmundoes



Shameful. pic.twitter.com/iyaFxwD5xm — Madrid Zone (@theMadridZone) March 2, 2026

Також футболісти Реала проігнорували спілкування з пресою після закінчення зустрічі.

Нагадаємо, що у попередньому турі Ла Ліги команда Альваро Арбелоа програла на виїзді Осасуні 2:1.

Після цих двох поразок Реал вже відпустив лідера сезону Барселону на 4 бали. В активі "блаугранас" 64 очки, тоді як у "вершкових" 60 набраних пунктів.

Наступний матч мадридського колективу відбудеться у п'ятницю, 6 березня, коли гостюватиме на полі Сельти. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).