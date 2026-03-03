Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал сенсаційно програв Хетафе у 26 турі Ла Ліги, зробивши подарунок Барселоні

Софія Кулай — 3 березня 2026, 00:04
Реал сенсаційно програв Хетафе у 26 турі Ла Ліги, зробивши подарунок Барселоні

У понеділок, 2 березня, мадридський Реал приймав Хетафе у заключному матчі 26 туру іспанської Ла Ліги поточного сезону-2025/26.

Український голкіпер Андрій Лунін традиційно залишився стежити за перебігом гри із лави запасних "Королівського клубу". Перша половина зустрічі несподівано закінчилась на користь гостей. Єдиний гол у перші 45 хвилин матчу забив уругвайський нападник Хетафе Мартін Сатріано.

По перерві "вершковим" так і не вдалось бодай врятуватись від домашньої поразки. Навіть тотальне домінування на полі не перетворилось хоча б в один забитий м'яч.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
2 березня

Реал Мадрид – Хетафе 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 0 39 Сатріано

Команда Альваро Арбелоа зробило чудовий подарунок Барселоні, яка з 64 очками очолює турнірну таблиці Ла Ліги. Відрив "блаугранас" від Реала вже складає 4 бали.

Нагадаємо, що мадридський гранд переніс поєдинок наступного 27 туру Ла Ліги через перший матч проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 11 березня.

Читайте також :
Реал розкрив діагноз травми Мбаппе: нападник обурений роботою клубних лікарів
Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Хетафе

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Ямаль побив гольовий рекорд Ла Ліги, який тримався майже 100 років
Ванат став найкращим гравцем Жирони в матчі проти Сельти
Жирона з голом Ваната програла Сельті Віго, Бетіс поділив очки з Севільєю у 26 турі Ла Ліги
Барселона з хеттриком Ямаля переграла Вільярреал, Райо Вальєкано поділив очки з Атлетиком у 26 турі Ла Ліги
Реал переніс матч чемпіонату Іспанії заради Ліги чемпіонів

Останні новини