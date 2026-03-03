Реал сенсаційно програв Хетафе у 26 турі Ла Ліги, зробивши подарунок Барселоні

У понеділок, 2 березня, мадридський Реал приймав Хетафе у заключному матчі 26 туру іспанської Ла Ліги поточного сезону-2025/26.

Український голкіпер Андрій Лунін традиційно залишився стежити за перебігом гри із лави запасних "Королівського клубу". Перша половина зустрічі несподівано закінчилась на користь гостей. Єдиний гол у перші 45 хвилин матчу забив уругвайський нападник Хетафе Мартін Сатріано.

По перерві "вершковим" так і не вдалось бодай врятуватись від домашньої поразки. Навіть тотальне домінування на полі не перетворилось хоча б в один забитий м'яч.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

2 березня

Реал Мадрид – Хетафе 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 0 39 Сатріано

Команда Альваро Арбелоа зробило чудовий подарунок Барселоні, яка з 64 очками очолює турнірну таблиці Ла Ліги. Відрив "блаугранас" від Реала вже складає 4 бали.

Нагадаємо, що мадридський гранд переніс поєдинок наступного 27 туру Ла Ліги через перший матч проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 11 березня.