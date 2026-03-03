Фани Реала вимагали відставки президента після другої поспіль ганебної поразки в Ла Лізі

Уболівальники мадридського Реала залишились обурені домашньою поразкою команди від Хетафе (0:1) у рамках 26 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє Marca.

Єдиний та переможний гол у зустрічі забив уругвайський форвард гостей Мартін Сатріано на 39-й хвилині гри.

Деяка частина фанів "Королівського клубу" після фінального свистка на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" почала вимагати відставки президента "вершкових" Флорентіно Переса. На арені пролунали скандування: "Флорентіно – у відставку!".

Відзначимо, що це вже друга поспіль поразка Реала у поточному розіграші Ла Ліги 2025/26. У попередньому турі команда Альваро Арбелоа програла на виїзді Осасуні 2:1.

Після двох поспіль фіаско мадридці поступаються каталонській Барселоні, яка лідирує у турнірній таблиці, вже на 4 бали – 64 пункти у "блаугранас" проти 60-ти очок у "вершкових".

Наступний поєдинок Реала в Ла Лізі запланований на 6 березня, коли підопічні Арбелоа гостюватимуть на полі Сельти. Початок – о 22:00 (за Києвом).