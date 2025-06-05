Реал близький до підписання вікового форварда Осасуни: відома мета такого трансферу

Реал близький до підписання 33-річного хорватського нападника Осасуни Анте Будіміра.

Про це повідомляє Defensa Central.

Перехід форварда може обійтися "вершковим" у 8 мільйонів євро.

Як відомо, цей трансфер став однією з прямих вимог нового головного тренера Хабі Алонсо, який шукає для складу рольового гравця на кшталт Хоселу — форварда, здатного вийти на заміну та змінити хід поєдинку завдяки досвіду, силі та гольовому чуттю.

У сезоні-2024/25 Будімір провів 42 матчі на клубному рівні, забив 24 голи та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 5 мільйонів євро.

Нападник Осасуни також став третім хорватом в історії Ла Ліги, який забив більше 20 голів за сезон.

Раніше зі своїм майбутнім в Реалі визначився український голкіпер Андрій Лунін.