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Несподіваний варіант. Алонсо попросив Реал підписати вікового форварда

Олег Дідух — 21 травня 2025, 15:17
Несподіваний варіант. Алонсо попросив Реал підписати вікового форварда
Анте Будімір
Getty Images

Імовірний майбутній головний тренер Реала Хабі Алонсо попросив керівництво мадридського клубу підписати нападника Осасуни Анте Будіміра.

Про це повідомляє Real Madrid Confidecial.

За їхньою інформацією, Алонсо хоче мати в своєму розпорядженні класичного центрафорварда-наконечника, і вважає, що Будумір чудово підходить на цю роль. Іспанського тренера не бентежить вік хорвата, якому влітку виповниться 34 роки.

У поточному сезоні на рахунку Будіміра 24 голи та 4 асисти в 41 матчі за Осасуну в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Алонсо хоче, щоби Реал ще на один рік продовжив контракт із Лукою Модричем.

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