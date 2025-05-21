Несподіваний варіант. Алонсо попросив Реал підписати вікового форварда
Анте Будімір
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Імовірний майбутній головний тренер Реала Хабі Алонсо попросив керівництво мадридського клубу підписати нападника Осасуни Анте Будіміра.
Про це повідомляє Real Madrid Confidecial.
За їхньою інформацією, Алонсо хоче мати в своєму розпорядженні класичного центрафорварда-наконечника, і вважає, що Будумір чудово підходить на цю роль. Іспанського тренера не бентежить вік хорвата, якому влітку виповниться 34 роки.
У поточному сезоні на рахунку Будіміра 24 голи та 4 асисти в 41 матчі за Осасуну в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 5 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що Алонсо хоче, щоби Реал ще на один рік продовжив контракт із Лукою Модричем.