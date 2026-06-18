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Ліверпуль підпише новачка збірної Іспанії

Олег Дідух — 18 червня 2026, 15:32
Ліверпуль підпише новачка збірної Іспанії
Віктор Муньос
Getty Images

22-річний вінгер Осасуни та збірної Іспанії Віктор Муньос стане гравцем Ліверпуля.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, трансфер уже узгоджено. Ліверпуль виплатить клаусулу в контракті гравця у розмірі 40 мільйонів євро. Із самим гравцем уже узгоджений контракт на 6 років – до літа 2032 року.

Муньос є вихованцем Реала, минулого року перейшов у Осасуну за 5 мільйонів євро. У поточному сезоні відзначився 7 голами та 5 асистами в 36 матчах у всіх турнірах, чим заслужив виклик у збірну Іспанії на чемпіонат світу 2026 року.

За команду Луїса Де ла Фуенте провів 2 товариські матчі та відзначився голом у ворота Сербії. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Ліверпулю запропонували послуги Іллі Забарного.

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