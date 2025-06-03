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Лунін визначився з майбутнім у Реалі

Олександр Булава — 3 червня 2025, 16:41
Лунін визначився з майбутнім у Реалі
Андрій Лунін
ФК Реал

Український голкіпер Реала Андрій Лунін має намір залишитися на наступний сезон у клубі.

Про це повідомляє The Athletic.

Воротар має чинний контракт до 2030 року, який він підписав торік. Однак його оточення вважає, що він заслуговує на більшу роль, і зараз вивчають інші варіанти.

Подібна ситуація була й минулого літа, перед тим як українець продовжив угоду, але тоді ні Мадрид, ні гравець не отримали привабливої пропозиції – це може знову вплинути на його майбутнє цього літа.

Зазначається, що Лунін повідомив мадридців про свій намір залишитися в клубі.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше президент Галатасарая підтвердив інтерес клубу до українця.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

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