Лунін визначився з майбутнім у Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін має намір залишитися на наступний сезон у клубі.

Про це повідомляє The Athletic.

Воротар має чинний контракт до 2030 року, який він підписав торік. Однак його оточення вважає, що він заслуговує на більшу роль, і зараз вивчають інші варіанти.

Подібна ситуація була й минулого літа, перед тим як українець продовжив угоду, але тоді ні Мадрид, ні гравець не отримали привабливої пропозиції – це може знову вплинути на його майбутнє цього літа.

Зазначається, що Лунін повідомив мадридців про свій намір залишитися в клубі.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше президент Галатасарая підтвердив інтерес клубу до українця.