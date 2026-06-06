Ньюкасл визначився із заміною Гордону після його переходу до Барселони

Ньюкасл влітку планує підписати вінгера збірної Іспанії та Осасуни Віктора Муньйоса.

Про це повідомляє The Telegraph.

22-річний футболіст має стати ідеальною заміною Ентоні Гордону, який нещодавно перейшов до Барселони.

Молодий іспанець вразив усіх скаутів "сорок", які кілька місяців спостерігали за його грою. Муньйос може зіграти на кількох позиціях в атаці та вважається одним із найкращих молодих футболістів Ла Ліги.

Зазначається, що Ньюкаслу доведеться витримати жорстку конкуренцію з боку інших претендентів на іспанського вінгера. У контракті Віктора прописана клаусула у розмірі 40 мільйонів євро.

Віктор Муньйос є вихованцем академії Барселони. На початку професійної кар'єри він виступав за молодіжну команду Реала та навіть провів два поєдинки за основу "вершкових".

У 2025 році Віктор підписав п'ятирічний контракт з Осасуною. Його трансфер становив 5 мільйонів євро.

За збірну Іспанії Муньйос зіграв два матчі та забив один гол. Він потрапив до заявки "Фурії Рохи" на ЧС-2026.

Раніше французький Ланс оголосив про відхід вінгера Аллана Сен-Максімена.