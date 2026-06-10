Екснаставник Зозулі вперше у кар'єрі очолив клуб Ла Ліги

Іспанська Осасуна оголосила про призначення іспанського фахівця Луїса Мігеля Раміса головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на три роки співпраці – до 30 червня 2028 року. Разом із 55-річним наставником також перейшов і його тренерський штаб: помічники тренера Хосе Мануель Гіль та Іван Мадроньо, тренер з фізичної підготовки Мігель Анхель Фернандес та аналітик Хосе Фахардо.

Зауважимо, що для Мігеля Раміса робота із памплонською командою буде першою у Ла Лізі. До цього іспанський наставник ніколи не тренував команди вищого іспанського дивізіону.

Луїс Мігель Раміс перейшов до Осасуни з клубу другої Ла Ліги Бургос, який закінчив сезон-25/26 на сьомій позиції в турнірній таблиці, так й не пробившись у стикові матчі за право виходу у Прімеру.

Памплонський же клуб завершив кампанію-25/26 на сімнадцятій позиції в іспанській першості, врятувавшись від зони виживання за різницею забитих та пропущених м'ячів.

Зауважимо, що раніше екснападник збірної України та Дніпра Роман Зозуля провів під керівництвом Луїса Мігеля Раміса тривалий час. У складі Альбасете уродженець української столиці зіграв під проводом іспанського фахівця 61 поєдинок.

Нагадаємо, що напередодні Хетафе оголосив про продовження співпраці з головним тренером команди Пепе Бордаласом.