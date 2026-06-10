Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екснаставник Зозулі вперше у кар'єрі очолив клуб Ла Ліги

Микола Літвінов — 10 червня 2026, 23:46
Екснаставник Зозулі вперше у кар'єрі очолив клуб Ла Ліги
Луїс Мігель Раміс
www.osasuna.es

Іспанська Осасуна оголосила про призначення іспанського фахівця Луїса Мігеля Раміса головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на три роки співпраці – до 30 червня 2028 року. Разом із 55-річним наставником також перейшов і його тренерський штаб: помічники тренера Хосе Мануель Гіль та Іван Мадроньо, тренер з фізичної підготовки Мігель Анхель Фернандес та аналітик Хосе Фахардо. 

Зауважимо, що для Мігеля Раміса робота із памплонською командою буде першою у Ла Лізі. До цього іспанський наставник ніколи не тренував команди вищого іспанського дивізіону.

Луїс Мігель Раміс перейшов до Осасуни з клубу другої Ла Ліги Бургос, який закінчив сезон-25/26 на сьомій позиції в турнірній таблиці, так й не пробившись у стикові матчі за право виходу у Прімеру.

Памплонський же клуб завершив кампанію-25/26 на сімнадцятій позиції в іспанській першості, врятувавшись від зони виживання за різницею забитих та пропущених м'ячів.

Зауважимо, що раніше екснападник збірної України та Дніпра Роман Зозуля провів під керівництвом Луїса Мігеля Раміса тривалий час. У складі Альбасете уродженець української столиці зіграв під проводом іспанського фахівця 61 поєдинок.

Нагадаємо, що напередодні Хетафе оголосив про продовження співпраці з головним тренером команди Пепе Бордаласом.

Осасуна Роман Зозуля

Осасуна

Ньюкасл визначився із заміною Гордону після його переходу до Барселони
Аутсайдер Ла Ліги звільнив головного тренера
Осасуна – Атлетико: хто фаворит матчу 36 туру Ла Ліги
Осасуна – Барселона: прогноз на матч 34 туру Ла Ліги
Осасуна – Барселона: де та коли дивитися матч 34 туру Ла Ліги

Останні новини