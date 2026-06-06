Півзахисник збірної Німеччини може пропустити ЧС-2026

Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Леннарт Карль отримав травму на тренуванні національної команди в п'ятницю, 5 червня.

Про це повідомляє ESPN.

Головний тренер Юліан Нагельсманн підтвердив необхідність встановлення точного діагнозу та оцінки можливості участі гравця у турнірі. У найгіршому випадку Нагельсманну прийдеться податки заявку на заміну Карля.

Згідно з правилами чемпіонату світу, тренер має право викликати запасного гравця у разі "серйозної травми або хвороби" не пізніше ніж за 24 години до початку стартового матчу збірної Німеччини, який відбудеться 14 червня проти дебютанта чемпіонату світу – збірної Кюрасао.

Зазначимо, що Леннарт Карль є одним із наймолодших гравців у заявці збірної Німеччини після успішного сезону в складі мюнхенської Баварії.

У поточному сезоні він зіграв у 40 матчах, де забив 9 голи й віддав 8 результативних передач. За даними Fotmob, німець зробив 43 захисні дії, посівши 11-у (з 30) сходинку за вкладом в оборону серед вінгерів та 202-у – серед усіх гравців Бундесліги.

Нагадаємо, що півзахисник збірної Шотландії та італійського Наполі Біллі Гілмор пропустить чемпіонат світу-2026 через травму коліна.

Також через травму ноги пропустити старт ЧС-2026 може нападник Барселони і збірної Іспанії Ламін Ямал.