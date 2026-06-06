Вундеркінд Баварії та збірної Німеччини пропустить ЧС-2026

Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Леннарт Карль пропустить чемпіонат світу-2026 через ушкодження.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

18-річний футболіст отримав травму під час останнього тренування перед товариською грою проти США, яка відбудеться 6 червня (о 21:30 за київським часом).

У талановитого атакувального гравця мюнхенського клубу діагностовано розрив м'яза лівого чотириголового м'яза стегна.

Головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн вже зробив термінову заміну замість травмованого Карля. Молоду зірку Баварії замінить Ассан Уедраого з РБ Лейпциг.

"Мені неймовірно шкода Ленні. Завдяки своїй безтурботності, футбольному таланту, швидкості та характеру він ідеально вписувався в команду. Для нього і для всіх нас це величезний удар. Лише те, що він ще молодий і попереду в нього багато великих турнірів, може бути невеликою втіхою. Ми дуже хотіли бачити його в складі", – прокоментував травму гравця Нагельсманн.

Карль, у якого за спиною 3 матчі за національну команду, був у заявці німецької збірної на ЧС-2026, куди потрапив його досвідчений одноклубник Мануель Ноєр. Наставник "Бундестім" вже висловився про форму 40-річного голкіпера Баварії.

Відзначимо, що у своєму юному віці Леннарт вже став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив у трьох матчах поспіль. Також Карль зізнавався, що мріє приміряти футболку мадридського Реала.

У сезоні-2025/26 Карль взяв участь у 40 поєдинках в усіх клубних турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 8 асистів.

Додамо, що Німеччина у груповому раунді Мундіалю зіграє проти Кюрасао (14 червня), Кот-д'Івуару (20 червня) та Еквадору (25 червня).