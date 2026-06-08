Ти – моє все: Лунін зворушливо привітав дружину із днем народження
Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін потішив підписників публікацією про особисте життя.
Футболіст привітав свою дружину Анастасію з днем народження, присвятивши їй зворушливий допис у соціальних мережах.
Лунін опублікував серію теплих фотографій, на яких можна побачити щасливі моменти з життя подружжя. На світлинах пара проводить час разом, подорожує та насолоджується сімейними моментами далеко від футбольних стадіонів і тренувальних баз.
Особливу увагу шанувальників привернув підпис, який залишив український голкіпер.
"З днем народження, моя кохана. Ми тебе дуже любимо; ти – моє життя, моя пристрасть, моє все. Мені так пощастило, що ти поруч, і я дуже тебе ціную, дорога", – написав Лунін.
Нагадаємо, пара одружилася у березні 2021 року, а вже у травні 2022-го в них народився син Андрій-молодший.
Напередодні Лунін оновив автомобіль, який раніше подарував своїй дружині. Українець забрав авто з іспанського тюнінг-ательє, де машина отримала кардинально новий вигляд.