Раньєрі: Травма Дибали не вплинула на наші плани щодо нього

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився про травму Пауло Дибали та розповів про плани клубу щодо майбутнього футболіста.

Слова фахівця наводить пресслужба римлян.

"Його травма не змінила наших планів та бажання його зберегти. Пауло дуже важливий гравець, на якого ми розраховуємо у наступному сезоні", – розповів Раньєрі.

Окрім того, досвідчений італієць прокоментував сьогоднішній матч проти Ювентуса в межах чергового туру Серії А.

"Це буде чудова та яскрава гра, яка має сподобатись вболівальникам. Я хочу, щоб наші вболівальники пишались нами. Завжди кажу, що ми можемо завершити матч перемогою, поразкою або внічию. Але я хотів би, щоб вболівальники після матчу казали: "Вони зробили все, що змогли, вони молодці". Ось чого я дійсно хочу", – резюмував Раньєрі.

Пауло Дибала отримав травму в матчі з Лечче. Очікувалось, що футболіст пропустить близько місяця, але згодом з'ясувалось, що партнер Довбика потребує операції.

Нагадаємо, матч між "вовками" та "бьянконері" відбудеться сьогодні, 6 квітня о 21:45 за київським часом.

Напередодні Парма зробила подарунок Наполі, відібравши очки в Інтера в чемпіонаті Італії.