Раньєрі може замінити Мальдіні на посаді техдира збірної Італії

Іменитий тренер Клаудіо Раньєрі може стати новим технічним директором збірної Італії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, напередодні Паоло Мальдіні покинув посаду технічного директора команди разом зі своїм радником Леонардо усього через 10 днів після свого призначення. Вони подали у відставку на знак протесту через відмову Федерації футболу Італії (FIGC) призначати Андреа Пірло на посаду головного тренера через його зв'язки з російською букмекерською конторою.

Раньєрі очолює шортлист президента FIGC Джованні Малаго на посаду технічного директора. Очікується, що в разі призначення Раньєрі він запросить на посаду головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні.

Попереднім місцем роботи Раньєрі була Рома, де він обіймав посаду радника керівництва. У квітні поточного року його звільнили через конфлікт із головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні.