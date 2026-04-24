Гасперіні – про звільнення Раньєрі: Рома стоїть вище за все

Софія Кулай — 24 квітня 2026, 20:54
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про звільнення Клаудіо Раньєрі з посади радника керівництва римського клубу.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

Причиною такого рішення став конфлікт Раньєрі з наставником команди. Сторони не були готові продовжувати спільну роботу в Ромі, тому клуб зробив вибір на користь коуча.

"На мою думку, це підкреслює дві речі. Насамперед – довіру: з боку клубу вона мені ніколи не бракувала, від першого дня з їхнього боку завжди була підтримка. Інша дуже важлива річ у комюніке – це те, що Рома стоїть вище за все. Це дві ключові лінії", – сказав Гасперіні.

Також наставник "вовків" додав, що у цій ситуації його здивував лише один момент. Він ніколи не мав зустрічі зі спортивним радником Раньєрі.

Раніше повідомлялося, що через цей конфлікт Гасперіні міг покинути італійський клуб наприкінці сезону-2025/26. Натомість були чутки про прихід Раньєрі до керма збірної Італії.
Римляни у 34-му турі Серії А гостюватимуть на полі Болоньї. Поєдинок розпочнеться 25 квітня о 19:00 (за київським часом). Напередодні Рома з 58 очками посідає 6-те місце, тоді як суперник йде 8-м, маючи у своєму активі 48 балів.
