Гасперіні – про звільнення Раньєрі: Рома стоїть вище за все
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про звільнення Клаудіо Раньєрі з посади радника керівництва римського клубу.
Його слова передає TUTTOmercatoWEB.
Причиною такого рішення став конфлікт Раньєрі з наставником команди. Сторони не були готові продовжувати спільну роботу в Ромі, тому клуб зробив вибір на користь коуча.
"На мою думку, це підкреслює дві речі. Насамперед – довіру: з боку клубу вона мені ніколи не бракувала, від першого дня з їхнього боку завжди була підтримка. Інша дуже важлива річ у комюніке – це те, що Рома стоїть вище за все. Це дві ключові лінії", – сказав Гасперіні.
Також наставник "вовків" додав, що у цій ситуації його здивував лише один момент. Він ніколи не мав зустрічі зі спортивним радником Раньєрі.