Рома Довбика проти Ювентуса, Аталанта зіграє з Лаціо в 31 турі Серії А
У неділю, 6 квітня, в межах 31 туру італійської Серії А заплановано 5 поєдинків.
Зокрема, Емполі Віктора Коваленко прийматиме Кальярі. Зустріч відбудеться о 16:00.
Пізніше один з лідерів чемпіонату Аталанта зустрінеться з Лаціо, а закриватиме ігровий день протистояння між Ромою Артема Довбика та Ювентусом.
Наразі команди розділяються 3 очки в турнірній таблиці. Підопічні Клаудіо Раньєрі після семи перемог поспіль наблизилися до зони Ліги чемпіонів, заробивши 52 очки в 30 матчах.
Чемпіонат Італії – Серія А
31 тур, 6 квітня
13:30 Лечче – Венеція
16:00 Емполі – Кальярі
16:00 Торіно – Верона
19:00 Аталанта – Лаціо
21:45 Рома – Ювентус
Напередодні Парма зробила подарунок Наполі, відібравши очки в Інтера в чемпіонаті Італії.