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Рома Довбика проти Ювентуса, Аталанта зіграє з Лаціо в 31 турі Серії А

Станіслав Лисак — 6 квітня 2025, 08:53
Артем Довбик
Артем Довбик
Getty Images

У неділю, 6 квітня, в межах 31 туру італійської Серії А заплановано 5 поєдинків.

Зокрема, Емполі Віктора Коваленко прийматиме Кальярі. Зустріч відбудеться о 16:00.

Пізніше один з лідерів чемпіонату Аталанта зустрінеться з Лаціо, а закриватиме ігровий день протистояння між Ромою Артема Довбика та Ювентусом.

Наразі команди розділяються 3 очки в турнірній таблиці. Підопічні Клаудіо Раньєрі після семи перемог поспіль наблизилися до зони Ліги чемпіонів, заробивши 52 очки в 30 матчах.

Чемпіонат Італії – Серія А
31 тур, 6 квітня

13:30 Лечче – Венеція

16:00 Емполі – Кальярі

16:00 Торіно – Верона

19:00 Аталанта – Лаціо

21:45 Рома – Ювентус

Напередодні Парма зробила подарунок Наполі, відібравши очки в Інтера в чемпіонаті Італії.

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