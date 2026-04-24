Рома звільнила Раньєрі після його конфлікту з Гасперіні

Клаудіо Раньєрі звільнений з посади радника керівництва Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Причиною такого рішення став конфлікт Раньєрі з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні. Сторони не були готові продовжувати спільну роботу в Ромі, і клуб зробив вибір на користь тренера.

Очікується, що тепер Гасперіні отримає більш широкі повноваження в Ромі та матиме більше впливу на трансферну політику клубу. У ЗМІ активно ходять чутки, що, слідом за Раньєрі, Рома звільнить і спортивного директора клубу, Фредеріка Массару.

Нагадаємо, Раньєрі восени 2024 року відновив тренерську кар'єру та допрацював з Ромою до завершення сезону-2024/25. Після цього він поступився посадою саме Гасперіні, а сам отримав місце в клубному керівництві.