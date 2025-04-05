Комо своєю перемогою наблизило Монцу до дострокового вильоту із Серії А

Сьогодні, 5 квітня, в межах 31 туру італійської Серії А заплановані три матчі.

Першими на футбольне поле стадіону "Бріантео" вийшли Монца та Комо. Аутсайдер чемпіонату перший відзначився голом на старті поєдинку, але дуже скоро гості не просто зрівняли рахунок, а ще й вийшли вперед. І це все до перерви. А на початку другого тайму команда Сеска Фабрегаса забила третій гол, який став останнім у цьому протистоянні.

О 19:00 розпочнеться матч за участю лідера Серії А: Інтер гостюватиме у Парми. А о 21:45 на "Сан-Сіро" зіграють Мілан та Фіорентина.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

31 тур, 5 квітня

Монца – Комо 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 5 Мота, 1:1 – 16 Іконе, 1:2 – 39 Діао, 1:3 – 51 Войвода.

19:00 Парма – Інтер

21:45 Мілан – Фіорентина

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, що 31 тур італійської Серії А стартував вчора, 4 квітня, коли Руслан Малиновський та його Дженоа здобули мінімальну перемогу над Удінезе.