Шкодую лише про офсайд Довбика, – Раньєрі прокоментував поразку від Мілана

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував поразку своєї команди в матчі 1/4 фіналу Кубку Італії проти Мілана.

Слова фахівця цитує Football Italia.

"Якщо мені чогось шкода у цьому матчі, то лише того невеличкого офсайда в Артема Довбика. Цей гол мій би гарантувати нам напружену кінцівку матчу.



Це правда, ми не змогли зіграти у свій футбол. Не змогли знайти Дібалу вертикальними передачами та припустились декількох помилок, які коштували нам поразки.



Мені дуже подобається, коли нам кажуть, що ми повинні виграти Лігу Європи, Кубок Італії чи піднятись вище у турнірній таблиці. Ви забуваєте, де була команда до мене", – резюмував Раньєрі.