Шкодую лише про офсайд Довбика, – Раньєрі прокоментував поразку від Мілана
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував поразку своєї команди в матчі 1/4 фіналу Кубку Італії проти Мілана.
Слова фахівця цитує Football Italia.
"Якщо мені чогось шкода у цьому матчі, то лише того невеличкого офсайда в Артема Довбика. Цей гол мій би гарантувати нам напружену кінцівку матчу.
Це правда, ми не змогли зіграти у свій футбол. Не змогли знайти Дібалу вертикальними передачами та припустились декількох помилок, які коштували нам поразки.
Мені дуже подобається, коли нам кажуть, що ми повинні виграти Лігу Європи, Кубок Італії чи піднятись вище у турнірній таблиці. Ви забуваєте, де була команда до мене", – резюмував Раньєрі.
Нагадаємо, Артем Довбик відзначився голом у ворота Меньяна на 54-й хвилині матчу.
В середині другого тайму Рейндерс після удару українця зрізав м'яч у власні ворота, проте гол було скасовано через офсайд у нападника "вовків".
Мілан став другим півфіналістом Кубку Італії після того, як напередодні Болонья вибила Аталанту.
У півфіналу команда Сержіу Консейсау зустрінеться з переможцем пари Лаціо – Інтер.
Раніше стала відома оцінка Довбика за матч із "россонері".