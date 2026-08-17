Дженоа допоможе постраждалим від землетрусу в Колумбії

Дженоа направить частину виручки з продажу квитків на матч 1/32 фіналу Кубку Італії проти Асколі на допомогу постраждалим від землетрусу в Колумбії.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Напередодні Дженоа в 1/32 фіналу Кубку Італії розгромила Асколі з рахунком 4:1. Частина виручки від продажу квитків на цей матч буде направлена на допомогу постраждалим від землетрусу в Колумбії через Червоний хрест.

Нагадаємо, 10 серпня у Колумбії трапився землетрус магнітудою в 7,4 бала. Число жертв уже перевищує 200 осіб, ще багато числяться зниклими безвісти.

Через землетрус у країні оголошено стан стихійного лиха. Велогонка Вуельта Колумбії була завершена достроково, а національний чемпіонат з футболу призупинили.