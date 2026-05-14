Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер переміг Лаціо та став десятиразовим володарем Кубку Італії

Микола Літвінов — 14 травня 2026, 00:44
Інтер переміг Лаціо та став десятиразовим володарем Кубку Італії
ФК Інтер

Інтер переграв Лаціо та став володарем Кубку Італії.

Долю трофея міланці вирішили ще до перерви. Спочатку Марушич зрізав м'яч у власні ворота, а на 35-й хвилині Мартінес подвоїв перевагу своєї команди. У другому таймі римляни так і не змогли змінити хід поєдинку, залишившись без забитих м'ячів.

Кубок Італії
Фінал, 13 травня

Лаціо – Інтер 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Марушич (автогол), 0:2 – 35 Мартінес

Для "нерадзуррі" це вже 10-й Кубок Італії в історії. Востаннє вони його здобували у сезоні 2022/23.

Нагадаємо, що нещодавно Інтер достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Пармою в 35 турі Серії А.

Кубок Італії

Кубок Італії

Лаціо – Інтер: де дивитися фінал Кубку Італії
Лаціо – Інтер: хто фаворит фіналу Кубку Італії
Аталанта не змогла реалізувати 4 пенальті та програла Лаціо в 1/2 фіналу Кубку Італії
Хто вийде у фінал? Букмекери назвали фаворита півфіналу Лаціо – Аталанта в Кубку Італії
Відігралися з 0:2: Інтер переграв Комо на шляху в фінал Кубку Італії

Останні новини