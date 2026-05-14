Інтер переміг Лаціо та став десятиразовим володарем Кубку Італії

Інтер переграв Лаціо та став володарем Кубку Італії.

Долю трофея міланці вирішили ще до перерви. Спочатку Марушич зрізав м'яч у власні ворота, а на 35-й хвилині Мартінес подвоїв перевагу своєї команди. У другому таймі римляни так і не змогли змінити хід поєдинку, залишившись без забитих м'ячів.

Кубок Італії

Фінал, 13 травня

Лаціо – Інтер 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Марушич (автогол), 0:2 – 35 Мартінес

Для "нерадзуррі" це вже 10-й Кубок Італії в історії. Востаннє вони його здобували у сезоні 2022/23.

Нагадаємо, що нещодавно Інтер достроково став чемпіоном Італії після перемоги над Пармою в 35 турі Серії А.