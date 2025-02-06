Гол Довбика не врятував Рому від поразки Мілану та вильоту з Кубку Італії

У середу, 5 лютого, на "Сан-Сіро" відбувся матч 1/4 фіналу Кубку Італії, в якому Мілан приймав Рому.

Артем Довбик, як і повідомлялося раніше, розпочав цей поєдинок з лави запасних. І хоча український форвард дочекався можливості проявити себе, до цього вже відбулися певні події.

Іронічно, що у першому таймі "джаллороссі" двічі пропустили від гравця, якого вони зписали. Це Теммі Абрагам не пожалів клуб, у який він ще повернеться наступного літа (або не повернеться, якщо "россонері" вирішать його викупити).

Такий гольовий дефіцит змусив Клаудіо Раньєрі випустити Довбика (а ще Пеллегріні та Ренша) вже по перерві. І за 8 хвилин на полі українець скоротив відставання у рахунку, з близької відстані перегравши Майка Меньяна.

Проте повернутися в гру Рома все ж не змогла, бо за Мілан відзначився її новачок Жоау Фелікс. Після цього голу гості доволі швидко відіграли один м'яч, однак через офсайд саме у Довбика автогол Рейндерса був відмінений.

У підсумку суддя зафіксував перемогу Мілана з рахунком 3:1, який символізував виліт Довбика та Роми з Кубку Італії.

Кубок Італії з футболу-2024/25

1/4 фіналу, 5 лютого

Мілан – Рома 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Абрагам, 2:0 – 42 Абрагам, 2:1 – 54 Довбик, 3:1 – 72 Фелікс.

Мілан: Меньян – Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес – Муса (90 Соттіль), Фофана, Рейндерс – А. Хіменес (70 Леау), Абрагам (59 С. Хіменес), Пулішич (59 Пулішич).

Рома: Свілар – Челік (46 Ренш), Гуммельс (80 Нельссон), Н'Діка – Салемакерс (80 Ель-Шаараві), Коне, Паредес (46 Пеллегріні), Пізіллі, Анхеліньо – Дибала, Шомуродов (46 Довбик).

Попередження: Коне.

Мілан став другим півфіналістом Кубку Італії після того, як вчора Болонья вибила Аталанту.

У півфіналу команда Сержіу Консейсау зустрінеться з переможцем пари Лаціо – Інтер.