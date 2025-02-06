Довбик отримав одну з найвищих оцінок серед усіх гравців Роми за матч проти Мілана

Чвертьфінальний матч Кубку Італії між Міланом та Ромою завершився поразкою команди Артема Довбика з рахунком 1:3.

Український форвард, який вийшов на поле на початку другого тайму, записав на свій рахунок єдиний гол "джаллороссі" у цьому поєдинку.

Результативна дія 27-річного футболіста допомогла йому отримати від SofaScore третю найвищу оцінку у складі команди Клаудіо Раньєрі, а саме 7.1. Стільки ж отримав й Лоренцо Пеллегріні.

Найкращим серед усіх гравців Роми був визнаний Пауло Дибала (7.7), а найкращим у матчі – форвард Мілана Теммі Абрагам (8.2), який належить як раз римлянам.

За 45 хвилин на полі Довбик завдав одного удару, який він реалізував, зробив сім дотиків, віддав три передачі (дві точні), тричі втратив м'яч та двічі опинився в офсайді.

Раніше Артем Довбик розповів, що він вважає причиною свого не найвдалішого дебюту за Рому.