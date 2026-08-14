Парма пройшла Катанію, Кальярі переграв Ареццо в 1/32 фіналу Кубку Італії
У п'ятницю, 14 серпня, відбулися матчі 1/32 фіналу Кубку Італії.
У першому протистоянні Парма очікувано здолала команду з третього за силою футбольного дивізіону Італії – Катанію. Героєм зустрічі став Лонтані, який оформив дубль у першому таймі.
Долю матчу між Кальярі та Ареццо вирішив пенальті на 23-й хвилині, котрий успішно реалізував Дейола. Й навіть попри вилучення Пісакане на останніх хвилинах, "амарантові" не змогли відігратися.
Парма – Катанія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 19 Лонтані, 2:0 – 35 Лонтані.
Кальярі – Ареццо 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 23 Дейола (пенальті).
Вилучення: Пісакане 90+8 (за межами поля)
Також у цей день відбудуться поєдинки між Монцою та Авелліно (21:45 за київським часом), й зустріч Фіорентини з Беневенто (22:15).
Нагадаємо, що переможцем минулорічного Кубку Італії став міланський Інтер.