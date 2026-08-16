Фрозіноне та Дженоа здобули розгромні перемоги в 1/32 фіналу Кубку Італії
Закінчилися два із чотирьох матчів 1/32 фіналу Кубку Італії з футболу сезону-2026/27, які заплановані на 16 серпня.
У двох поєдинках уболівальники побачили розгромні перемоги: Фрозіноне над Юве Стабією та Дженоа над Асколі.
Також 16 серпня відбудуться ще дві гри: Верона – Ентелла та Лаціо – Мантова.
Кубок Італії з футбол 2026/27
1/32 фіналу, 16 серпня
Фрозіноне – Юве Стабія 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 20 Квернадзе, 2:0 – 29 Чікелла, 3:0 – 38 Раймондо, 3:1 – 48 Канделлоне, 4:1 – 71 Квернадзе
Вилучення: 89 Фернандес
Дженоа – Асколі 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 25 Сіліпо, 1:1 – 42 Маркандаллі, 2:1 – 45 Бальданці, 3:1 – 61 Коломбо, 4:1 – 80 Гавел
Верона – Ентелла (21:45)
Лаціо – Мантова (22:15)