Фрозіноне та Дженоа здобули розгромні перемоги в 1/32 фіналу Кубку Італії

Закінчилися два із чотирьох матчів 1/32 фіналу Кубку Італії з футболу сезону-2026/27, які заплановані на 16 серпня.

У двох поєдинках уболівальники побачили розгромні перемоги: Фрозіноне над Юве Стабією та Дженоа над Асколі.

Також 16 серпня відбудуться ще дві гри: Верона – Ентелла та Лаціо – Мантова.

Кубок Італії з футбол 2026/27

1/32 фіналу, 16 серпня

Фрозіноне – Юве Стабія 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 20 Квернадзе, 2:0 – 29 Чікелла, 3:0 – 38 Раймондо, 3:1 – 48 Канделлоне, 4:1 – 71 Квернадзе

Вилучення: 89 Фернандес

Дженоа – Асколі 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 25 Сіліпо, 1:1 – 42 Маркандаллі, 2:1 – 45 Бальданці, 3:1 – 61 Коломбо, 4:1 – 80 Гавел

Верона – Ентелла (21:45)

Лаціо – Мантова (22:15)

14 серпня відбулися ще чотири поєдинки 1/32 Кубку Італії.