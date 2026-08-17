Емполі Попова вилетів з Кубку Італії

Емполі, за який виступає український нападник Богдан Попов, вилетів із Кубку Італії на стадії 1/32 фіналу. Команда Гвідо Пальюки в серії пенальті програла Пізі, яка за підсумками минулого сезону вилетіла з Серії А.

Сам Попов розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну на 68 хвилині замість Філіппо Ді Стефано вже за рахунку 1:1, з яким і завершився основний і додатковий час матчу. У серії пенальті Попов свою спробу реалізував, проте це не врятувало Емполі від поразки – 3:4.

В іншому матчі Сассуоло розгромило Чезену з рахунком 3:0.

Кубок Італії-2026/27

1/32 фіналу, 17 серпня

Піза – Емполі – 1:1 (1:0), по пенальті – 4:3

Голи: 1:0 – 44 Маррас, 1:1 – 61 Сапоріті

Сассуоло – Чезена – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Вольпато, 2:0 – 45+2 Аджич, 3:0 – 75 Ліпані

Також 17 серпня відбудуться ще два матчі 1/32 фіналу Кубку Італії:

21:45 Кремонезе – Сампдорія

22:15 Палермо – Лечче

Напередодні Лаціо сенсаційно вилетів від Мантови в першому матчі під керівництвом Дженнаро Гаттузо.