Раньєрі: Довбик потроху розкривається

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив виступ Артема Довбика у матчі з Лечче, в якому саме українець приніс "вовкам" перемогу".

Слова фахівця наводить Roma News.

"Довбик – дуже чутливий хлопець, йому потрібна наша підтримка. Я просив команду зрозуміти, як правильно обслуговувати Артема і мене почули.



Він потроху починає розкриватись. Довбику потрібно зберігати спокій, хоча це й нелегко з огляду на ситуацію, яку він переживає. Він мені дуже подобається, коли так бореться", – резюмував Раньєрі.