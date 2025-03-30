Раньєрі: Довбик потроху розкривається
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив виступ Артема Довбика у матчі з Лечче, в якому саме українець приніс "вовкам" перемогу".
Слова фахівця наводить Roma News.
"Довбик – дуже чутливий хлопець, йому потрібна наша підтримка. Я просив команду зрозуміти, як правильно обслуговувати Артема і мене почули.
Він потроху починає розкриватись. Довбику потрібно зберігати спокій, хоча це й нелегко з огляду на ситуацію, яку він переживає. Він мені дуже подобається, коли так бореться", – резюмував Раньєрі.
У поточному сезоні український нападник забив 16 голів та віддав 4 асиста в 39 матчах за Рому.
Зазначимо, що напередодні журналіст Il Romanista і Radio Romanista Сімоне Вальдаркі оцінив можливість обміну українського форварда збірної України на півзахисника Інтера Давіде Фраттезі, зазначивши, що це було б прийнятним рішенням для міланського клубу.
Раніше римський колектив визначив фаворита на заміну Раньєрі.